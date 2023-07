Vertice Nato, Meloni incontra Erdogan: “Continua la cooperazione”

Mondo

Ieri, alla vigilia del summit di Vilnius dell'alleanza atlantica, è stato raggiunto l’accordo che ha portato alla rimozione del veto turco all'ingresso di Stoccolma nella Nato . L’intesa è stata trovata durante un incontro trilaterale promosso dal segretario generale Jens Stoltenberg. Il presidente Erdogan si è impegnato a trasmettere "il prima possibile" le carte al Parlamento per permettere una veloce ratificazione dell'ingresso di Stoccolma nella Nato. Ecco i punti principali dell’accordo tra Turchia e Svezia

L'accordo prevede che la Nato crei, ed è una prima assoluta, un Coordinatore per la lotta contro il terrorismo e che la Svezia implementi gli accordi sulla rimozione delle limitazioni per l'export di armi verso Ankara. Inoltre, Stoccolma si impegnerà a sostenere il processo d'ingresso della Turchia nell'Ue, in quanto Stato membro