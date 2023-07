5/10 ©Getty

I problemi che l'alta temperatura può provocare alle prestazioni degli aerei sono dovuti in parte al fatto che i congegni di areazione e sicurezza sono tarati fino a un limite massimo di temperatura, che però in questi giorni viene superato. Per questo si moltiplicano i disagi per chi viaggia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo