Sondaggio, per 60% italiani alluvioni sono causate da crisi climatica

La maggior parte dei cittadini, come la maggioranza della comunità scientifica, individua nei cambiamenti ambientali il motivo principale di eventi estremi come quello che nelle scorse settimane ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna. Secondo l'84% ci sarebbero però stati meno danni con 'regole più attente'. Non convincono del tutto le modalità di protesta di movimenti come Ultima Generazione. È quanto emerge dall'ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24

L’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna nelle scorse settimane ha fatto tornare al centro del dibattito pubblico il discorso sul problema della gestione del territorio, del dissesto idrogeologico e più in generale anche del cambiamento climatico, di cui queste violente alluvioni e fenomeni simili sarebbero diretta manifestazione. Così la pensano molti italiani, come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24

CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLUVIONI – Il 60% del campione di intervistati segue quindi la maggioranza della comunità scientifica e individua proprio nel cambiamento climatico il motivo di eventi estremi come la recente alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna. Non è d’accordo invece il 35%, mentre soltanto il 5% dichiara di “non sapere”