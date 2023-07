Crollo per il partito dei Tory nelle elezioni suppletive che si sono tenute il 20 luglio in Gran Bretagna. Nei tre collegi chiamati al voto i Tory hanno perso la maggioranza nelle circoscrizioni di Selby and Ainsty e Somerton and Frome, mantenendo saldo solo il seggio Uxbridge, dove era stato in passato eletto Boris Johnson. Le suppletive comunali confermano la crisi dei conservatori del premier Sunak, in difficoltà per una serie di scandali e per l'andamento dell'economia, mentre si rafforzano le ambizioni laburiste in vista delle elezioni politiche che si dovrebbero tenere nel 2024. (IL PREMIER INGLESE HA PERSO 500MILA STERLINE AL GIORNO NEL 2022)