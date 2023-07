1/10 ©Ansa

Arrivato in Europa in vista del vertice Nato che si terrà l'11 luglio a Vilnius in Lituania, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto prima tappa a Londra dove ha incontrato il premier britannico Rishi Sunak a Downing Street. Al termine si è recato al castello di Windsor per essere ricevuto da Carlo III

Biden a Londra, oggi l'incontro con Re Carlo III e il premier Sunak