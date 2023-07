Biden in Uk, oggi l'incontro con Re Carlo III e il premier Sunak

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , è atterrato in Gran Bretagna dove, in mattinata, incontrerà il primo ministro britannico Rishi Sunak e il re Carlo III prima di proseguire per la Lituania per un vertice della Nato. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto di Stansted a nord di Londra, ha riferito un giornalista dell'AFP.

In visita ufficiale

Joe Biden vola in Europa per il summit Nato di Vilnius, un nuovo test sulla sua leadership e sull'unità degli alleati, che rischia di essere minata dalle divisioni sul percorso d'ingresso di Kiev nell'Alleanza e dal veto di Turchia e Ungheria all' entrata della Svezia. Ma anche dalle critiche alla decisione del commander in chief di inviare le controverse munizioni a grappolo all'Ucraina, bandite da due terzi dei Paesi Nato perché pericolose per la popolazione civile. Un tour di quattro giorni che comincerà oggi a Londra, dove incontrerà il premier britannico Rishi Sunak a Downing Street e poi Carlo III a Windsor - per la prima volta dopo la sua incoronazione - partecipando ad un evento sul clima con filantropi ed investitori.