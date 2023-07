Carlo III contestato ad Edimburgo durante l'"incoronazione" scozzese

Carlo III, King of Scots

Un passaggio dall'alto valore simbolico, in cui la Scozia rivendica la propria storia, la propria cultura e soprattutto la propria Chiesa. Charles King of Scots, re degli scozzesi. E però. Negli stessi istanti in cui i commentatori reali sottolineavano il forte legame del sovrano con questa terra (la notta materna era scozzese), in sottofondo si sentivano chiaramente le urla dei contestatori. E si vedevano pure. Impossibile evitare di inquadrare i cartelli con su scritto "Not my King": troppo numerosi. Ad essere del tutto sinceri, qualche messaggio così era comparso anche nei giorni del lutto, ma i pochi contestatori presenti – che avevano sicuramente sbagliato tempi e modi – erano stati allontanati senza troppi complimenti, scandalizzando i difensori della libertà di parola nel Regno Unito.

“Royal fatigue” o qualcosa di più?

Ma sono le immagini dall’alto a risultare impietose. In una bella giornata di sole dalla temperatura mite, in un mese in cui i turisti sono sicuramente tanti, il serpentone di gente che durante le celebrazioni solitamente si snoda da Holyrood Palace lungo tutto il miglio reale fino alla cattedrale è apparso particolarmente snello. Si tratta di una sorta di “Royal fatigue” dovuta alle tante cerimonie che si sono succedute in questi 10 mesi o c’è qualcosa di più e di più profondo? Diverse le cose da dire. Innanzitutto, indipendentismo scozzese e sentimento antimonarchico non vanno necessariamente di pari passo in Scozia. Un concetto, questo, che mi è stato ribadito da più di un componente o sostenitore dello Scottish National Party in questi ultimi anni. In diversi mi hanno prefigurato una Scozia indipendente con un sovrano inglese come Capo di Stato.