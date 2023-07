Gb, re Carlo e Camilla in Scozia per la "seconda incoronazione"

In attesa delle celebrazioni previste oggi pomeriggio, i sovrani hanno trascorso la vigilia al Garden Party al Palace of Holyroodhouse organizzato in loro onore. Prima della festa hanno visitato un ospedale, il Royal Infirmary of Edinburgh, per celebrare i 75 anni dalla fondazione dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico

Si svolgerà oggi nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo la cosiddetta "seconda incoronazione" del Re Carlo III e della regina Camilla in Scozia. Dopo quella solenne del 6 maggio all'Abbazia di Westminster a Londra, nella cerimonia odierna verranno presentati al sovrano gli Honours of Scotland, le regalie della nazione del Regno Unito, quindi la corona, lo scettro e la spada. La vigilia delle celebrazioni è stata segnata da una festa nei giardini del Palazzo di Holyroodhouse, la residenza ufficiale di Sua Maestà in Scozia, e prima dall'incontro di re Carlo col 'first minister' Humza Yousaf. Inoltre il sovrano e la regina hanno visitato un ospedale, il Royal Infirmary of Edinburgh, per celebrare i 75 anni dalla fondazione dell'Nhs, il servizio sanitario pubblico.

La cerimonia

Nel primo pomeriggio sono previste due processioni, entrambe dirette alla cattedrale di St. Giles: la prima formata dai rappresentanti delle comunità scozzesi scortati dal Royal Regiment of Scotland e dalla polizia che devono portare i gioielli della corona dal castello di Edimburgo dove sono custoditi; la seconda è quella reale con Carlo III e Camilla che parte dal Palazzo di Holyroodhouse e attraversa il Royal Mile fra le previste ali di folla dietro le transenne per assistere al passaggio. Alla funzione sono attesi anche i principi di Galles, William e Kate, col loro titolo scozzese di duca e duchessa di Rothesay, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, a partire dal first minister Yousaf. Nella cattedrale sarà presente la Stone of Destiny (Pietra del destino), l'antico simbolo della monarchia scozzese ritornato a Edimburgo dopo il suo trasferimento temporaneo a Londra per l'incoronazione di re Carlo. La cerimonia rappresenta il legame tra la monarchia e il popolo scozzese e ha anche un valore molto importante per la famiglia reale in quanto nella cattedrale di St. Giles venne allestita la prima camera ardente per la regina Elisabetta II dopo la sua morte avvenuta l'8 settembre dell'anno scorso nel castello di Balmoral e il feretro della sovrana fu poi trasferito nella capitale britannica per i solenni funerali di Stato.