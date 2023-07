6/10 ©Getty

Il re e la regina Camilla hanno lasciato il Palazzo di Holyroodhouse - la loro residenza scozzese ufficiale - in auto alle 14.05 (le 15.05 in Italia) per il corteo reale che ha percorso il Royal Mile fino alla cattedrale. Lungo percorso erano presenti molte persone. (In foto: la Pietra del Destino)