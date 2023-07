Gran Bretagna, Sunak approva aumenti fino al 7% dei salari pubblici

Milioni di dipendenti di servizi pubblici del Regno Unito riceveranno quest'anno incrementi salariali automatici compresi fra il 5 e il 7% rispetto agli stipendi attuali. E' quanto prevede l'iniziativa del governo Tory di Rishi Sunak formalizzata oggi in Parlamento da John Glen, numero due del ministero delle Finanze, del Tesoro e del Bilancio. L'annuncio arriva in risposta agli scioperi e al malcontento espresso da diverse categorie di lavoratori.

Gli scioperi

Gli aumenti riguardano anche i giovani medici (junior doctors) impiegati nelle strutture dell'Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico, che proprio oggi hanno avviato uno sciopero record di 5 giorni consecutivi, inaugurando la quarta tornata di proteste da marzo. Riceveranno un aumento anche gli insegnanti, che minacciano di tornare ad astenersi dal lavoro alla riapertura delle scuole in autunno; ma l'iniziativa coinvolge anche settori che non possono partecipare alle agitazioni (come i militari) o che hanno già raggiunto intese di compromesso con l'esecutivo e con le aziende di gestione (come le infermiere e gli infermieri dell'Nhs).

Gli aumenti

Gli aumenti previsti sono inferiori all'inflazione attuale (scesa all'8,7% il mese scorso), ma superiori a quella programmata entro fine 2023. Il governo afferma di aver accettato "in pieno" le indicazioni dell'organismo indipendente chiamato a valutare le istanze di revisione delle retribuzioni nel pubblico impiego. I poliziotti e le guardie carcerarie, i cui stipendi sono fermi da tempo, riceveranno in busta paga gli incrementi maggiori, pari al 7% netto. Gli insegnanti avranno aumenti del 6,5%; i giovani medici del 6; e gli effettivi delle forze armate del 5. Il premier Sunak, commentando in prima persona l'annuncio, ha parlato di un'iniziativa equa e già "pienamente finanziata" dal budget dello Stato.