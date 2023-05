Sunak, il premier inglese ha perso 500mila sterline al giorno nel 2022

Economia

Forbes, la classifica dei "Paperoni d'America": Musk in testa. FOTO

La rivista ha pubblicato la sua lista annuale delle 400 persone più ricche degli Usa. Quest’anno il rallentamento del mercato azionario li ha resi un po’ meno ricchi rispetto al 2021. Il patron di Tesla e SpaceX per la prima volta è in vetta scalzando l’ex Ceo di Amazon. Completa il podio Bill Gates. Mark Zuckerberg è fuori dalla “top ten”: non succedeva dal 2015

La rivista Forbes ha pubblicato la sua lista annuale dei 400 Paperoni più ricchi d’America, che in generale, quest'anno sono un po' meno ricchi. Secondo Forbes, "come molti americani, le 400 persone più ricche del Paese risentono del rallentamento del mercato azionario. Sono collettivamente l'11% menno ricchi di quanto non fossero un anno fa”

I super ricchi stanno comunque andando bene, “per un valore complessivo di 4.000 miliardi di dollari, 1.000 miliardi di dollari in più di quanto valessero nell'autunno 2019, appena prima della pandemia”, spiega Forbes