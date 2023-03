Il primo ministro britannico - come rivela il Guardian – ha aumentato i suoi consumi in maniera spropositata per garantirsi dei lussi. Critiche sia per i risvolti economici che per quelli ambientali

Nel Regno Unito, come un po' in tutta Europa, le persone cercano di ridurre i consumi energetici a causa dell’aumento del gas, ma in una zona del Nord Yorkshire la rete elettrica è stata rafforzata per permettere il funzionamento della piscina riscaldata del premier Rishi Sunak. Il primo ministro ha comprato due anni fa una proprietà in quell’area per un milione e mezzo di sterline, spendendo altri soldi per modernizzarla e per costruire una palestra, un campo da tennis e una piscina coperta lunga 12 metri. Ora il Guardian fa sapere che l’impianto consuma talmente tanta energia per riscaldare l’acqua da avere reso necessario il potenziamento della locale rete elettrica.