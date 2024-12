Lula subirà nuova operazione al cervello dopo un'emorragia interna

Il presidente era stato ricoverato d'urgenza nella notte tra lunedì e martedì dopo che una risonanza magnetica aveva evidenziato un versamento intracranico a seguito di un incidente domestico lo scorso 19 ottobre in cui il presidente aveva battuto violentemente la nuca cadendo in casa

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, sarà sottoposto a un nuovo delicato intervento chirurgico al cervello per interrompere un'emorragia. Lo riferiscono i medici dell'Ospedale Sirio-Libanese di San Paolo in un bollettino, indicando che il capo dello stato affronterà un procedimento di embolizzazione di un'arteria cerebrale (occlusione selettiva di un vaso per interrompere l'afflusso di sangue). Secondo il medico personale di Lula, Roberto Kalil Filho l'intervento "non è invasivo" e costituisce un "complemento" rispetto alla trapanazione cranica subita meno di 48 ore fa.

L'incidente domestico del 19 ottobre

Il bollettino pomeridiano che indica la necessità di un nuovo intervento segue quello ottimistico diramato in mattinata in cui i medici riferivano del buono stato di salute di Lula. Tono positivo che non è stato tuttavia abbandonato, indicando che il decorso clinico del presidente continua "senza complicazioni", tra "fisioterapia" e "visite di familiari". Lula era stato ricoverato d'urgenza nella notte tra lunedì e martedì dopo che una risonanza magnetica aveva evidenziato un versamento intracranico a seguito di un incidente domestico lo scorso 19 ottobre in cui il presidente aveva battuto violentemente la nuca cadendo in casa.