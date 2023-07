Mondo

McDonald's lascia la Russia, dal primo negozio a Mosca all'addio. FOTO

La catena di fast food ha annunciato la vendita dei suoi 850 ristoranti a un acquirente russo, dopo che aveva chiuso i suoi locali lo scorzo marzo in segno di protesta contro la guerra in Ucraina. L'arrivo di McDonald's nell'ex Unione Sovietica fu un evento simbolico, salutato dal Paese come l'apertura - economica e non solo - verso il mondo occidentale

Il 31 gennaio 1990 Mosca festeggiava l’apertura del primo ristorante di McDonald’s nell’Unione Sovietica. In piazza Pushkin vedeva la luce quella che ai tempi era la sede più grande del mondo per un locale della catena di fast-food statunitense (in foto, l'apertura del ristorante)

L’arrivo di McDonald’s era un evento simbolico. Rappresentava il tentativo del presidente Mikhail Gorbachev di aprire l’Unione Sovietica al mondo, non solo commercialmente (in foto, festeggiamenti a Mosca per l'apertura del primo McDonald's nell'Unione Sovietica)