McDonald's riaprirà in Ucraina per "riportare un senso di normalità

Dopo l'invasione di Vladimir Putin a febbraio, McDonald's ha chiuso i suoi ristoranti in Ucraina , ma ha continuato a pagare più di 10.000 dipendenti impiegati nel Paese, mentre ha chiuso e venduto le filiali in Russia. Da giovedì riapriranno alcune delle sue filiali nella capitale Kiev e nell'Ucraina occidentale. Anche altre importanti aziende occidentali hanno recentemente riaperto le loro attività in Ucraina, tra cui Nike, KFC e Mango. "Abbiamo parlato a lungo con i nostri dipendenti che hanno espresso un forte desiderio di tornare al lavoro e vedere i nostri ristoranti in Ucraina riaprire", ha detto Paul Pomroy, vicepresidente senior aziendale dei mercati gestiti internazionali, in un messaggio ai dipendenti.

Un segnale di ritorno alla normalità

"Negli ultimi mesi, la convinzione che questo avrebbe segnato un piccolo, ma importante, segno per un ritorno alla normalità, è diventata più forte". L'economia ucraina è stata gravemente colpita dalla guerra, con il Fondo Monetario Internazionale che si aspetta che la sua economia si riduca del 35% nel 2022, in parte a causa delle imprese che interrompono le operazioni a causa della guerra. McDonald's ha 109 ristoranti in Ucraina, ma Pomroy non ha detto quanti ne riapriranno. La società ha detto che inizierà a lavorare con i fornitori per portare le forniture nelle filiali, preparare i negozi, riportare i dipendenti e avviare le procedure di sicurezza a causa dei combattimenti in corso nell'est.