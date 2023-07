Tunisia, la svolta autoritaria di Kais Saied: il reportage di Sky TG24

Che paese è la Tunisia di Kais Saied con cui l’Europa si appresta a stringere accordi economici e in materia di sicurezza per bloccare l’arrivo dei migranti? Un paese molto diverso da quello uscito dalle primavere arabe del 2011, che qui ebbero inizio, e che sfociarono in una costituzione, quella del 2014, tra le più avanzate del mondo arabo. Tutto questo adesso è passato. Saied, eletto nel 2019 come immacolato giurista populista, il 25 luglio di due anni fa ha infatti avocato a sé tutti i poteri, intraprendendo una strada autoritaria e illiberale. Arresti di oppositori e critici si sono succeduti negli ultimi anni diffondendo un clima di paura. Trovare qualcuno che ne parli non è facile in Tunisia, e chi lo fa mette seriamente a rischio la propria incolumità. Incontriamo Mohamed, ricercatore universitario e oppositore, in un bar della capitale molto affollato, ma per intervistarlo lontano da occhi indiscreti è meglio scegliere una saletta interna.

“Un colpo di Stato”

“Ci sono molte persone, e io sono fra queste, che pensano che quanto accaduto il 25 luglio 2021 sia stato un colpo di stato per accentrare tutti i poteri nelle mani del presidente e non un correttivo della rivoluzione come ha detto Saied” esordisce Mohamed Sahbi Khalfaoui, che oltre a insegnare all’università di Tunisi ha anche fondato l’Osservatorio per la transizione democratica in Tunisia.

Dopo aver sospeso il Parlamento perché corrotto e scritto una nuova costituzione in cui vengono drasticamente ridotte le prerogative delle Camere e l’indipendenza della magistratura, Saied l’ha fatta approvare dal popolo che ha detto sì a larga maggioranza. Poi però alle successive elezioni parlamentari la disaffezione verso il regime autoritario è venuta fuori, visto che a votare è andato solo il 9 per cento degli aventi diritto. Un’astensione record a livello mondiale. Anche perché nella nuova Costituzione c’è scritto che i candidati non possono essere legati ai partiti, per cui tutte le opposizioni hanno boicottato il voto.