Tunisia, il reportage di Sky TG24 sulle spiagge della morte

La mafia tunisina dei barchini in metallo manda a morire i migranti, sapendo di farlo. E incassa. Le partenze degli immigrati subsahariani dalla Tunisia alla volta di Lampedusa avvengono infatti quasi tutte a bordo di queste bagnarole, costruite in fretta e a pochi soldi e riempite fino all’estremo di migranti neri. I pescatori di questo villaggio a Nord di Sfax ci parlano, implorandoci di non farli riconoscere. Sono terrorizzati dalle possibili vendette dei trafficanti. Che sono criminali spietati: “I trafficanti si approfittano dei subsahariani: li mettono in barche di metallo il cui spessore è al massimo di 3 millimetri. Ovviamente annegano e muoiono dopo pochi chilometri dalla partenza. A questi trafficanti interessano solo i soldi”.

Se il tasso di mortalità fosse questo, con 25 mila arrivi in Italia dalla Tunisia dall’inizio dell’anno gli annegati sarebbero oltre 200mila. Una strage senza pari. Di cui non si avrebbe notizia. Di certo, dal nostro punto di osservazione, alcune spiagge della Tunisia tra Sousse e il confine con la Libia, il numero potrebbe essere nell’ordine delle migliaia, se non di più. Le partenze sembrano continue. Così come i ritrovamenti dei cadaveri di cui i pescatori ci mostrano i video e le foto. Molto spesso, ci raccontano, recuperano i corpi in mare, anche di bambini, perché in ogni barchino ci sono sempre almeno quattro o cinque bambini. C’è anche chi ha visto un cadavere di un bimbo sulla spiaggia con un cane che gli mangiava i piedi.

Se si prova a muovere questi barchini ci si accorge facilmente di quanto siano fragili, con delle saldature improvvisate, e non osiamo immaginare cosa possa accadere in mare aperto, con la barca stracarica di persone. Un altro pescatore ci dice che secondo lui arriva in Italia, a Lampedusa, appena il 10% dei barchini che partono e, solo da questa spiaggia, loro ne vedono partire tantissimi.

Fino a 1.500 a persona per salire sui barchini

Le fabbriche di queste bare galleggianti sono clandestine, ricavate in abitazioni private nell'entroterra. Come possano arrivare fino in spiaggia senza essere fermate dalla polizia è un mistero la cui soluzione è forse da cercare nella corruzione.

La partenza avviene in pochi minuti, di notte o di primo mattino. Sulla spiaggia arrivano i camion che scaricano i migranti e le barche, su ognuna devono salire in 40, e ognuno ha pagato tra i mille e i 1.500 euro. Poi i trafficanti consegnano un motore fuoribordo da pochi cavalli e scappano per non farsi prendere dalla polizia. I migranti partono da soli, più in fretta che possono. E le loro barche sembrano tante piccole formiche sul mare dell'alba.

Nessuna chance di riottenere il denaro

Se la partenza va male per qualche motivo, dal maltempo alla polizia, i soldi per i migranti sono comunque perduti. I trafficanti incassano e non danno una seconda possibilità. Questi ragazzi, con un figlio piccolo, hanno appena provato a partire, ma non ce l'hanno fatta. E forse si sono salvati la vita. Una ragazza che ha appena provato a partire, ma ha fallito, ci spiega come non siano partiti a causa del maltempo, ma comunque, ci dice, i trafficanti avevano dato loro un motore da 30 cavalli per portare 40 persone a Lampedusa. Ma loro questa cosa l’hanno scoperta solo a bordo mare, quando erano in procinto di partire, avevano già pagato, e non potevano più rifiutarsi.