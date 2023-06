Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 181 migranti

In 82 già in viaggio per Porto Empedocle

I migranti tratti in salvo nella serata di ieri, di nazionalità bengalese, egiziana, siriana, pakistana e sudanese, hanno detto ai soccorritori di essere partiti da Sabratha, in Libia, pagando dai 3mila ai 5mila dollari. Le persone approdate nella notte sono state in un primo momento 79, fra cui 12 donne e 16 minori: questi hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Marocco, Yemen, Tunisia e Siria. Ai soccorritori hanno riferito di essere salpati da Sidi Mansour, in Tunisia, pagando da mille a 3mila euro. Infine il terzo barchino è approdato con a bordo 46 persone (di cui 7 donne) originarie di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone e Mali, riferendo di essere salpati all'alba da Sfax in Tunisia, pagando 2mila dinari tunisini. I 181 migranti sono stati portati nell'hotspot in contrada Imbriacola dove, all'alba, c'erano 203 ospiti a fronte di una capienza massima di poco meno di 400. In 82 sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle.