Ritornano anche quest'anno a Pamplona, nella regione della Navarra in Spagna, le celebrazioni per la festa di San Firmino. L’evento, famoso in tutto il mondo, dura dal 6 luglio al 14 luglio e vede la partecipazione di migliaia di persone

