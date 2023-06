Spagna, squalo in acqua vicino alla riva: bagnanti in fuga. VIDEO

Ambiente

Quali sono gli squali più pericolosi per l'uomo. FOTO

Non tutte le 500 specie di squali esistenti sono da considerare una minaccia per l'essere umano. Sulla base del numero di attacchi registrati nei database dell'ISAF (International Shark Attack File), ecco quali sono i più temibili

Con oltre 500 specie nei mari di tutto il mondo, gli squali sono tra gli animali più temuti di sempre. Come specifica l’ISAF – International Shark Attack File – non tutti però sono da considerare pericolosi: sono poche le specie protagoniste di attacchi documentati all’uomo. Dallo Squalo bianco (in foto) allo Squalo longimano, ecco quali sono quelli da considerare i più temibili

GRANDE SQUALO BIANCO – La specie con più attacchi all’uomo documentati è il Grande Squalo bianco (Carcharodon carcharias). Vive principalmente in acque temperate, anche se alcuni individui sono stati trovati anche in zone tropicali o boreali, come le coste dell’Alaska e del Canada