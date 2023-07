8/8 ©Ansa

A scatenare la rabbia nelle banlieue, secondo le statistiche francesi, sono le condizioni economico-sociali e la percezione rispetto all'autorità. In Francia, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Insee) per il 2023, 5,2 milioni di persone vivono in quartieri svantaggiati, ovvero circa l'8% della popolazione. E secondo un rapporto del Défenseur des droits, un giovane percepito come nero o arabo ha 20 volte più probabilità di essere fermato rispetto alla popolazione generale

Francia, Mounia e la sua "marcia bianca": chi è la madre del 17enne ucciso dalla polizia