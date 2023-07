Francia, raccolta fondi per agente supera quella per famiglia Nahel

Mondo

Francia, dalla morte di Nahel alle proteste: cosa sta succedendo

I disordini stanno dilagando in molte città da giorni: a Rennes, a Nizza, a Marsiglia, a Lione e nella capitale Parigi. Il passaparola corre sui social e coinvolge i giovanissimi, che manifestano per l'uccisione di un 17enne da parte di un poliziotto. Nel 2005 un precedente: a infiammarsi per prima fu Clichy-sous-Bois - banlieue parigina - per la morte di altri due ragazzi, Zyed Benna e Bouna Traorè, rimasti folgorati in una cabina per l'elettricità mentre cercavano di sfuggire ad un controllo di polizia

Dopo cinque mesi di tensione nelle piazze, con le manifestazioni contro la riforma delle pensioni che finivano quasi sempre con incidenti e lacrimogeni, in Francia ora sono soprattutto i giovanissimi a scontrarsi la polizia, con manifestazioni che da giorni infiammano molte città del Paese

Tutto è iniziato martedì 27 giugno, quando a Nanterre il 17enne Nahel è stato ucciso da un poliziotto. Freddato a colpi di pistola, con una pallottola al torace, per non essersi fermato a un posto di blocco. Nel 2005 un precedente: ad infiammarsi per prima fu Clichy-sous-Bois - banlieue parigina - per la morte di due ragazzi, Zyed Benna e Bouna Traorè , rimasti folgorati in una cabina per l'elettricità mentre cercavano di sfuggire ad un controllo delle forze dell'ordine