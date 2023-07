Moms for Liberty, il gruppo che strizza l’occhio ai repubblicani Usa

4/11 ©Getty

Il gruppo è molto popolare tra i genitori conservatori: nel Tennessee alcuni membri hanno definito inappropriato un libro per bambini in cui due cavallucci marini si abbracciano, mentre a New York è stato chiesto ai bambini di non indossare le mascherine perché le regole in proposito erano un atto di "segregazione". (Nella foto la co-fondatrice Bridget Ziegler)

Usa, giudice del Tennessee blocca la legge contro gli show delle drag queen