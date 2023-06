Usa, distretto scolastico dello Utah vieta Bibbia: volgare e violenta

Alcuni dei versetti della Bibbia sono troppo volgari o violenti per i più giovani: per questo il testo sacro è stato vietato alle elementari e alle medie in un distretto scolastico dello Utah, negli Stati Uniti. La decisione del Davis School District, che conta 72mila studenti a nord di Salt Lake City, è stata presa dopo le segnalazioni di alcuni genitori e dopo un esame accurato del testo da parte di una commissione composta da insegnanti e genitori. I versetti contestati però non sono stati indicati. La Bibbia resta nelle biblioteche dei licei del distretto.

Il precedente

Non è il primo caso di questo tipo negli Stati Uniti. L'estate scorsa una scuola del texas ha deciso di ritirare 41 libri tra i quali la Bibbia e una versione illustrata del 'Diario di Anna Frank'. Il Keller Independent School District infatti ha la politica di mettere libri e materiale scolastico 'in prova' per 30 giorni prima di decidere se includerli nei suoi programmi. In passato sono stati messi in discussione soprattutto libri dedicati ai temi Lgbtq+, ma è toccato anche alla Bibbia e a una versione illustrata del 'Diario di Anna Frank', sottoposti all'esame di una Commissione speciale dopo le proteste formali di alcuni genitori, insegnanti e impiegati.

La censura negli Stati Uniti

La censura dei libri sta diventando un problema negli Stati Uniti. Secondo PEN America, la principale organizzazione Usa per la promozione della letteratura e la difesa della libertà di espressione, sono stati ben 1.586 i libri vietati in 86 distretti scolastici in 26 stati dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022. Il Texas è in testa con il maggior numero libri censurati, 713, seguita da Pennsylvania e Florida. In questo Stato lo scorso aprile il governatore ultraconservatore Ron DeSantis, uno degli aspiranti alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, ha messo al bando oltre 50 libri di matematica per i loro contenuti "politici".