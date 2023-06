Corano bruciato in Svezia, Rabat richiama il suo ambasciatore

Il gesto è stato condannato come "offensivo e irresponsabile". L'autore è stato un iracheno di 37 anni fuggito dal suo Paese. L’uomo prima aveva chiesto l’autorizzazione, accordata poi dalla polizia svedese, in concomitanza con l'inizio della tre giorni di festa musulmana dell’Eid al-Adha. La protesta è avvenuta di fronte alla grande Moschea di Stoccolma, la Medborgarplatsen Camii, nel quartiere centrale di Sodermalm

Il Marocco ha deciso di richiamare il proprio ambasciatore in Svezia dopo che, nelle scorse ore, una copia del Corano è stata bruciata a Stoccolma. Il gesto è stato condannato come "offensivo e irresponsabile". L'autore è stato un iracheno di 37 anni fuggito dal suo Paese, il suo nome è Salwan Momika. L’uomo aveva chiesto l’autorizzazione alla manifestazione, accordata poi dalla polizia svedese, proprio in concomitanza con l'inizio della tre giorni di festa musulmana dell’Eid al-Adha. La protesta è avvenuta di fronte alla grande Moschea di Stoccolma, la Medborgarplatsen Camii, nel quartiere centrale di Sodermalm. Diverse persone sono accorse per contestare contro il rogo e una di questa è stata fermata dalla polizia per aver tentato di lanciare una pietra.

La nota del ministero degli esteri marocchino

"Il governo svedese, ancora una volta, ha autorizzato una manifestazione durante la quale è stato bruciato il sacro Corano davanti a una moschea di Stoccolma", ha spiegato il ministero degli Esteri marocchino, in una nota. "Questo nuovo atto offensivo e irresponsabile ignora i sentimenti di oltre un miliardo di musulmani, in questo periodo sacro del grande pellegrinaggio alla Mecca e della festa benedetta di Eid Al-Adha", viene spiegato in concomitanza con il richiamo dell’ambasciatore. Di fronte a queste “provocazioni ripetute, commesse sotto lo sguardo compiaciuto del governo svedese", l'ambasciatore del Marocco in Svezia, Karim Medrek, in carica dal 14 dicembre 2021, "è richiamato per consultazione nel Regno a tempo indeterminato", conclude poi il comunicato.



Le critiche di Usa e Turchia

Il gesto è stato criticato da Washington ma anche da Ankara. "Condanno l'atto spregevole commesso in Svezia contro il Corano, il nostro libro sacro, durante il primo giorno dell'Eid-al-Adha". Questo il pensiero del ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, espresso su Twitter. "È inaccettabile permettere queste azioni dietro il pretesto della libertà di espressione, tollerare un atto atroce di questo tipo significa esserne complici", ha scritto ancora. Tra l’altro già lo scorso gennaio un estremista di destra svedese-danese aveva bruciato una copia del Corano nei pressi dell'ambasciata turca a Stoccolma, alimentando l'ira del mondo musulmano.