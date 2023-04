Svezia, sì della Corte Suprema al rogo del Corano

La Corte ha ritenuto che le minacce, invocate dalla polizia per vietare i roghi preannunciati di libri davanti alle ambasciate turca e irachena, non fossero "sufficientemente concrete o legate alle manifestazioni in questione"

La Corte Suprema svedese ha annullato la decisione della polizia di vietare di bruciare il Corano: lo ha reso noto la stessa Corte. A febbraio la polizia aveva respinto una nuova richiesta di bruciare una copia del Corano davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma. La polizia "non aveva una base sufficiente per la sua decisione", ha spiegato la Corte in un comunicato, ritenendo che le minacce invocate dalla polizia per vietare i roghi preannunciati di libri davanti alle ambasciate turca e irachena non fossero "sufficientemente concrete o legate alle manifestazioni in questione".