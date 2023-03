Svezia, TikTok vietato su dispositivi militari per motivi di sicurezza

"L'uso di telefoni cellulari e tablet può costituire di per sé un rischio per la sicurezza, quindi d'ora in poi non vogliamo il social sui nostri apparati di servizio", ha affermato una portavoce delle forze armate

L'esercito svedese ha annunciato il divieto ai militari di utilizzare l'app cinese TikTok sui dispositivi di servizio per motivi di sicurezza, unendosi a una serie di sentenze simili in altri Paesi occidentali. "L'uso di telefoni cellulari e tablet può costituire di per sé un rischio per la sicurezza, quindi d'ora in poi non vogliamo TikTok sui nostri apparati di servizio", ha affermato una portavoce delle forze armate, Guna Graufeld.