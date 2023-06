Consiglio europeo al via oggi, sul tavolo Ucraina, migranti e Mes

Si apre a Bruxelles il vertice che vedrà tra i suoi temi principali l'appoggio a Kiev, con un intervento del presidente Zelensky in diretta web, le migrazioni e il Mes. Possibili tensioni sul patto sui migranti. Ieri approvazione di una risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni, conferma la volontà di rinviare il dibattito sul meccanismo europeo di stabilità ascolta articolo Condividi

Il Consiglio europeo si riunisce oggi a Bruxelles. Una due giorni (29 e 30 giugno) dedicata alla guerra in Ucraina (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI), con l'intenzione di rafforzare l'appoggio a Kiev, ma anche ad altri temi come migrazioni e Mes.

La guerra Nelle ultime bozze di conclusioni è comparso un capitolo in cui si dichiara che "l'Ue e i suoi Stati membri" sono "pronti a contribuire, insieme ai partner, ai futuri impegni di sicurezza nei confronti dell'Ucraina". Un passaggio delicato, che deve affrontare il giro di tavolo dei 27 leader e il relativo potere di veto. L'idea è quella di "aiutare l'Ucraina a difendersi a lungo termine, a scoraggiare gli atti di aggressione e a resistere agli sforzi di destabilizzazione". I 27 a questo punto dovrebbero infatti "prendere rapidamente in considerazione le modalità di tale contributo" garantendo che questi impegni "saranno assunti nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri e tenendo conto degli interessi di tutti". Non è un caso allora se il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si unirà ai leader per una colazione di lavoro mentre, come ormai consueto, il leader ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà ai lavori del vertice via web. Il coordinamento fra Ue e Alleanza Atlantica si fa sempre più stretto proprio perché le competenze sono diverse ma complementari. A Vilnius questo concetto sarà ribadito. E qui entra nel calcolo la "autonomia strategica". vedi anche Wagner, tra Bielorussia e Africa: cosa farà l'esercito di Prigozhin

Cosa può succedere Al Consiglio si esorteranno i co-legislatori a chiudere il più velocemente possibile il piano - appena approvato in linea di principio - per gli appalti comuni nell'industria della difesa (Edirpa). Sul piatto c'è un fondo da 300 milioni. Gli Stati membri che accetteranno di mettere in comune la loro domanda e di acquistare congiuntamente prodotti per la difesa in consorzi di almeno tre Paesi saranno "parzialmente rimborsati dal bilancio dell'Ue". Una serie di clausole prevede che i soldi vadano alle industrie basate in Europa e che si dotano di una filiera 'sovrana'. Insomma, da un lato le esigenze ucraine sul lungo periodo, anche in termini di equipaggiamenti, dall'altro quelle dell'Ue di assumersi le sue responsabilità, d'intesa con i suoi partner. I fatti russi del weekend hanno impresso un maggiore senso di urgenza al dibattito. Non è nelle conclusioni ma la mancata insurrezione di Prigozhin verrà discusso dai leader. vedi anche Putin in bilico? Occhi puntati sul primo luglio

Patto sui migranti nel mirino di Polonia e Ungheria Sul tema migrazioni e sull’accordo con la Tunisia, la Polonia e l'Ungheria sono pronte a rompere nuovamente l'unità sulla dimensione interna e sui fondi che Ursula von der Leyen ha promesso nell'ambito della revisione del bilancio comunitario. Il rischio è che sul dossier migranti si trovi una differenza di visioni. Il Patto sulla riforma della migrazione e asilo firmato in Lussemburgo, sebbene sia stato estradato verso l'adozione, continua ad essere a rischio attacco. E, nel frattempo, il nuovo fronte di 'sperimentazione politica' - nonché di attrito tra i 27 - si è spostato sulla dimensione esterna. Come facciamo, si domandano alla Commissione e in molti Paesi, a far calare i numeri degli arrivi? La risposta: intervenire sulla filiera della migrazione, con la lotta ai trafficanti certo, ma anche con le partnership con i Paesi terzi. La Tunisia, nella strategia europea, dovrebbe fare da modello ad accordi di partenariato con altri Paesi terzi. Accordi ben diversi da quelli firmati in passato perché basati su un partenariato a tutto tondo. Eppure, anche l'intesa pilota, quella con Tunisi, stenta a decollare. L'intesa è stata posticipata a dopo il summit. Non tutti, infatti, si fidano di Tunisi, soprattutto sul fronte dei diritti. La piccola fronda è guidata dalla Germania che vorrebbe legare a doppio filo il Memorandum d'intesa Ue-Tunisia all'assistenza macro-finanziaria del Fmi, ancora in stallo. Nel frattempo, sulla dimensione interna della migrazione, rischia di esplodere un nuovo scontro. La Polonia insiste sul fatto che, sul capitolo migrazione, gli accordi debbano essere "all'unanimità" e non a maggioranza qualificata come accaduto lo scorso 8 giugno. E l'Ungheria ha già definito "insufficienti" i 15 miliardi che la Commissione vuole mettere sul dossier. vedi anche Patto Ue su migrazione e asilo, i punti principali del pacchetto