Usa, Joe Biden ha invitato Giorgia Meloni alla Casa Bianca a luglio

Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all'Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia. Biden ha chiesto lo scenario sull'impegno dell'Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con la Ue per la stabilità in Africa. Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi legami, la solidità dell'alleanza transatlantica, l'unità della Nato, temi che saranno discussi nel vertice di Vilnius.

Biden: “Usa non coinvolti in vicenda Wagner”

Ieri Biden ha commentato, per la prima volta, il tentativo di rivolta della Wagner. "Quello che sta succedendo è parte di una lotta interna al sistema russo, noi abbiamo messo in chiaro che non siamo coinvolti, non via abbiamo nulla a che fare”. La sua priorità è escludere qualsiasi sospetto di una manovra Usa o della Nato e di mantenere l'unità della coalizione pro Kiev, soprattutto dopo che i servizi segreti russi stanno indagando se le agenzie di spionaggio occidentali hanno avuto un qualche ruolo, come ha riferito Lavrov. Gli 007 americani "apparentemente speravano che l'ammutinamento del 24 giugno in Russia avesse successo", ha insinuato il ministro degli Esteri russo dopo le rivelazioni che l'intelligence americana sapeva dell'imminente ribellione da diversi giorni ma avrebbe deciso di non renderla pubblica. Biden ha detto di aver parlato con gli alleati chiave in videoconferenza e che lo avrebbe rifatto per assicurarsi che tutti siano in sintonia e coordinare la risposta comune. Nell'agenda della Casa Bianca c’è anche un nuovo colloquio con il presidente ucraino Zelensky, al quale è stato annunciato un nuovo pacchetto di aiuti in settimana.