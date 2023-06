Zelensky: “Parlato con Biden di ciò che accade, grazie per sostegno"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico ''positivo e stimolante'' con il presidente americano Joe Biden. Lo ha detto lo stesso Zelensky su Twitter, spiegando di aver parlato con Biden delle ''ostilità in corso e il processo in atto in Russia. Il mondo deve fare pressione sulla Russia in modo che ripristini l'ordine internazionale''. Zelensky ha poi voluto ''ringraziare Biden per il sostegno instancabile all'Ucraina''. Il leader ucraino ha detto che ''è importante aumentare ulteriormente la capacità dell'Ucraina di proteggere i nostri cieli. In questo contesto ho anche ringraziato la coalizione dei combattenti per il suo supporto'' (GUERRA UCRAINA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).