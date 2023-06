2/6 ©Getty

Pochi i casi di salvataggio nelle profondità. Su tutti è da citare quello di due ex piloti della Marina Usa, nel settembre 1973: usavano un piccolo sommergibile, il Pisces III, per piazzare i cavi telefonici sui fondali, ma a un certo punto il batiscafo sprofondò a quasi 500 metri sott'acqua. Per due giorni le squadre di soccorso lavorarono senza sosta e quando gli uomini furono salvati mancavano appena 12 minuti all'esaurimento dell'ossigeno

CHI ERANO I 5 PASSEGGERI