Sottomarino disperso, chi era salito sul Titan: “Missione suicida"

Varie persone che, negli anni passati, sono salite a bordo del sommergibile hanno raccontato di difficoltà presenti già da tempo. "Ho fatto quattro immersioni diverse con la compagnia - ha detto il produttore dei Simpson Mike Reiss - la comunicazione si è persa ogni volta". Il tedesco Arthur Loibl: "Pezzi che si staccavano e ritardi, è stato un incubo". Lo youtuber Alan Estrada: "Ero consapevole di rischiare la vita"

Il problema di comunicazione sul sommergibile disperso dal 20 giugno non sarebbe stato un imprevisto. Sono varie le testimonianze che stanno emergendo di chi, in passato, è salito a bordo del Titan. Il produttore dei Simpson, Mike reiss, ha detto alla Cnn di aver fatto quattro immersioni diverse con la compagnia e "la comunicazione si è persa, almeno per un breve periodo, ogni volta". Parla di pezzi che si staccavano e ritardi il tedesco Arthur Loibl che ha definito il viaggio: "Missione suicida". E anche lo youtuber Alan Estrada che è stato sul sommergibile nel 2022 ha affermato di essere stato "consapevole di rischiare la vita".

Il racconto di Reiss: "Non sono dei temerari" Il produttore dei Simpson ha fatto con il Titan un'immersione per vedere il Titanic e tre al largo di New York. "C'è stata un'immersione in cui, non appena le comunicazioni si sono interrotte, siamo tornati subito in superficie. Eravamo andati a vedere un U-Boat al largo di New York. L'abbiamo visto per un secondo e ci hanno detto: 'Torniamo su, non dovremmo essere qui sotto'", ha raccontato Reiss, aggiungendo "Non sono dei temerari. Prendono la cosa molto seriamente". vedi anche Minisommergibile disperso, trovati rottami. Morti i passeggeri

Arthur Loibl: "È stato un incubo" Il tedesco Arthur Loibl è stato sul Titan due anni fa, pagando centomila euro, per vedere il relitto del Titanic. Il 60enne si è immerso sul sito del relitto dell'Atlantico nell'agosto 2021 e ha raccontato di essere stato "incredibilmente fortunato" a sopravvivere. Al quotidiano tedesco Bild, Loibl ha spiegato che il primo sommergibile che hanno provato non ha funzionato. "Alcune parti si sono staccate - ha detto - e la missione è iniziata con cinque ore di ritardo per problemi elettrici". Questa, sospetta Loibl, potrebbe essere la causa della scomparsa del Titan anche stavolta. Allora era "una missione suicida", le sue parole alla Bild. Per lui, la missione sul sommergibile "è stata un incubo". leggi anche Sommergibile Titan, gli effetti della mancanza di ossigeno sul corpo

Alan Estrada: "Sapevo cosa sarebbe potuto succedere" Lo youtuber Alan Estrada è stato il primo messicano a viaggiare a bordo del Titan. Nel luglio 2021 ha provato a imbarcarsi in una spedizione per visitare i resti del Titanic, sommerso a 3.800 metri di profondità, 600 chilometri a sud del Canada. Tuttavia, i sistemi del sommergibile non funzionarino correttamente e l'operazione dovette essere annullata. Un anno dopo ha ripetuto la missione con successo ma ha raccontato che è stato "un viaggio spettacolare" che non ripeterà: "Ero consapevole che stavo rischiando la vita, sapevo cosa sarebbe potuto succedere". Estrada ha dovuto firmare dei documenti che spiegavano "esattamente tutti i rischi che si corrono, compreso quello di perdere la vita". "Sapevamo che si tratta di una spedizione incredibilmente rischiosa - ha aggiunto lo youtuber - una delle clausole, per esempio, è di non soffrire di claustrofobia". leggi anche Sottomarino, moglie pilota Titan discende da vittime naufragio Titanic

Come funziona la missione secondo i testimoni Sia Arthur Loibl che Alan Estrada hanno spiegato come funziona la missione sulla rotta per il Titanic. Una volta all'interno del sommergibile, ci vogliono circa due ore per scendere a 3.800 metri, poi per quattro ore si viaggia intorno ai resti del Titanic e nel fondo dell'oceano, e altre due servono per risalire in superficie. Questo se non ci sono problemi, lo youtuber per esempio ha raccontato che la missione precedente alla sua era durata 27 ore. Il sommergibile, lungo 6,7 metri e largo 2,8 metri, non ha sedili e non ci si può alzare in piedi. Può ospitare massimo 5 persone, non c'è il bagno ed è progettato per fare brevi viaggi. Per Loibl: "C'è l'inferno laggiù. Ci sono solo 2,50 metri di spazio, ci sono quattro gradi, non ci sono sedie, né toilette". leggi anche Sommergibile disperso sulla rotta del Titanic, cos'è successo? Ipotesi