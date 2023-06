Sottomarino, moglie pilota Titan discende da vittime naufragio Titanic

La moglie di Stockton Rush, il fondatore e ceo di OceanGate, l'uomo alla guida del batiscafo Titan scomparso nell'Atlantico, è una discendente di Isidor Straus, il magnate che, insieme a sua moglie Ida, morì nel naufragio del Titanic. Lo ha scoperto il New York Times

Mentre proseguono le ricerche in fondo all'oceano, arriva un nuovo particolare nella vicenda del Titan, il piccolo sommergibile scomparso da domenica con 5 persone a bordo mentre era in rotta verso il relitto Titanic. Stando a quanto riportato dal New York Times, Wendy Rush, moglie del pilota Stockon Rush, CEO di OceanGate nonché pilota a bordo del sottomarino, sarebbe la discendente diretta di Isidor Straus, magnate della vendita al dettaglio che, insieme alla moglie Ida Straus, perse la vita nel 1912 durante il tristemente celebre naufragio del transatlantico.