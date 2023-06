Continuano le ricerche per trovare il Titan, il sottomarino disperso da lunedì nell'Oceano Atlantico, con all'interno i turisti che volevano vedere da vicino i resti del Titanic. Ancora non si conoscono i motivi per cui il Titan abbia perso i contatti con la terraferma, ma proviamo a ricostruire le ipotesi legate alla sparizione