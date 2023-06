Si fa di ora in ora più affannoso lo sforzo dei team di Usa e Canada per salvare le 5 persone a bordo del piccolo sommergibile Titan disperso da ieri nell'Atlantico mentre era sulle tracce del relitto del Titanic, adagiato a 3800 metri di profondità a circa 600 chilometri dalle coste nordamericane di Terranova. Lo confermano citati dalla Bbc i responsabili dei soccorsi, coordinati da Boston: precisando, per bocca dell'ammiraglio John Mauger, della Guardia Costiera Usa, che il primo difficile passo necessario è quello di localizzare il batiscafo in un tratto di mare remoto. Le ricerche riguardano un'area a circa 1.450 chilometri a est di Cape Cod, a una profondità di circa 4.000 metri. "È un'area remota ed è complicato condurre una ricerca in una zona del genere" ha detto Mauger. La ricerca ha due aspetti quella in superficie nel caso in cui il Titan sia tornato sulla superficie dell'oceano ma in qualche modo abbia perso le comunicazioni e una ricerca del sonar sottomarino.