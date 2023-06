Usa, corsa contro il tempo per trovare il sottomarino disperso

Il Titan, della OceanGate Expeditions, è sparito domenica, dopo essersi immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic. L’imbarcazione ha soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno. I contatti sono stati persi dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'immersione. In azione le squadre di ricerca statunitensi e canadesi. Cinque le persone a bordo ascolta articolo Condividi

Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando "tutte le risorse disponibili" per cercare il sottomarino con cinque persone a bordo scomparso nell'Oceano Atlantico. Il Titan, della OceanGate Expeditions, di cui con si sa più nulla da domenica, si era immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic. L'imbarcazione ha soltanto 96 ore di autonomia di ossigeno ed è quindi scattata la corsa contro il tempo. I contatti sono stati persi dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'immersione. "È una sfida condurre una ricerca in quell'area remota", ha detto un comandante della Guardia Costiera, "ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l'imbarcazione e salvare le persone a bordo" .

I soccorsi: "Corsa contro il tempo" A diffondere l'allarme è stata proprio la Guardia Costiera di Boston, impegnata nel coordinamento di ricerche che con il correre delle lancette si fanno via via più affannose: anche per la vastità del tratto di un quadrante di mare assai remoto dalle coste. E l'ammiraglio John Mauger, citato dalla Bbc, parla ormai apertamente di "corsa contro il tempo. Inizialmente non era chiaro se e quanti individui si fossero imbarcati sul sommergibile privato. Ma poi le autorità nautiche del Massachusetts hanno confermato che gli ospiti saliti a bordo risultano essere cinque, incluso l'ex pilota aeronautico britannico Hamish Harding, esploratore e titolare della piccola società Action Aviation con base negli Emirati, già noto come turista spaziale e pilota nel 2022 del quinto volo della navetta Blue Origin di Jeff Bezos. approfondimento Titanic, come funzionano le spedizioni di visita al relitto

L'esperienza sul Titan Il Titan, capace di scendere a ben 4.000 metri sotto il livello del mare, ha in effetti una capienza massima concepita proprio per 5 passeggeri. Visitatori disposti a pagare un biglietto molto costoso per farsi calare negli abissi e vedere con i propri occhi i fondali su cui sono adagiati i resti di quello che fu il bastimento più famoso del mondo, a circa 3.800 metri di profondità: resti identificati nel 1985 dopo decenni di esplorazioni. L'avventura, gestita dalla società OceanGate Expeditions, prevede otto giorni di missione, al costo di 250.000 dollari a persona.