Disperso un sottomarino per turisti in visita al relitto del Titanic

Mondo

Il relitto è spezzato in due parti a quasi un chilometro di distanza, per questo per ricostruire totalmente la nave hanno utilizzato due sommergibili controllati da remoto per una durata totale di 200 ore di riprese

Ai microfoni della BBC, Gerhard Seiffert di Magellan, ovvero l'azienda specializzata in riprese in acque profonde che ha curato il progetto, ha spiegato: "Il relitto si trova a 4.000 metri di profondità, e non ci è permesso toccarlo per non rovinarlo. Per questi motivi si è trattato del più grande progetto di scansione subacquea che abbiamo mai intrapreso"