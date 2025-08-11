Trump, pugno di ferro contro i senzatetto: "Via subito da Washington"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Trump, pugno duro contro i senzatetto: via subito da Washington, città più sicura e bella

Mondo

"Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale", ha scritto il presidente su Truth. "I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine"

ascolta articolo

Donald Trump 'caccia' gli homeless da Washington. Il presidente degli Stati Uniti annuncia una conferenza stampa in cui, nella giornata di oggi alle 10 locali (le 16 in Italia), illustrerà i provvedimenti e la strategia per "rendere la nostra capitale più sicura e più bella che mai". Nelle ultime settimane, Trump ha criticato la gestione dell'ordine pubblico a Washington, stigmatizzando la situazione anche nella zona della Casa Bianca. "Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale. I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine", scrive il presidente su Truth facendo riferimento alle politiche per il contrasto all'immigrazione illegale. "Siamo passati da milioni di ingressi a zero negli ultimi mesi. Qui sarà più facile, siate pronti. Non ci sarà più nessun 'signor gentile'. Rivogliamo la nostra capitale", conclude.

Nuovo attacco al presidente della Fed Jerome Powell

In un altro post, Trump approfondisce la questione e non perde l'occasione per un nuovo attacco alla Fed e al suo presidente Jerome Powell. "Non permetteremo che si spendano 3,1 miliardi di dollari per ristrutturare un edifici, come la Federal Reserve: avrebbe potuto essere fatto in modo molto più elegante e rapido, spendendo tra i 50 e i 100 milioni di dollari. La ristrutturazione sarebbe stata in realtà migliore e avremmo risparmiato 3 miliardi di dollari, ingorghi stradali e lavori di costruzione infiniti".

Mondo: Ultime notizie

Trump, pugno di ferro contro i senzatetto: "Via subito da Washington"

Mondo

"Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano...

Mosca insulta l'Ue per l'asse con Kiev: "Nazisti e imbecilli"

live Mondo

Ira di Mosca contro i leader europei dopo la dichiarazione congiunta firmata anche da Meloni...

Tentativo ripresa colloqui su tregua. Netanyahu conferma piano su Gaza

live Mondo

Ancora una chance per la ripresa dei colloqui per la tregua a Gaza. Cinque persone dello staff di...

Austria, scende da treno alta velocità per fumare e si aggrappa: salvo

Mondo

L'uomo si è aggrappato alla parte esterna del convoglio a St. Pölten, a ovest di Vienna, ed è...

Gaza, al-Jazeera: "Uccisi cinque nostri reporter, attacco mirato"

Mondo

Sono morti in un raid due giornalisti e tre cameraman della tv araba nella Striscia. A...

Mondo: I più letti