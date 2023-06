Donald Trump incriminato per le carte segrete a Mar-a-Lago

L’ex presidente degli Stati Uniti è il primo della storia americana ad affrontare accuse federali. Sono sette i capi d’accusa, fra cui la violazione dell'Espionage Act per aver trattenuto volontariamente documenti legati alla difesa nazionale e non averli consegnati ai responsabili, la cospirazione, l'ostacolo alla giustizia e dichiarazioni false. Il tycoon si difende: "Sono innocente, vogliono distruggere la mia reputazione per vincere le elezioni" ascolta articolo Condividi

Nuova incriminazione per Donald Trump a pochi mesi dal caso Stormy Daniels. L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato con un post sul suo social Truth di essere stato incriminato per la vicenda delle carte segrete trovate nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Il suo legale, James Trusty, ha detto alla Cnn che il tycoon si presenterà in tribunale a Miami martedì e che attende una copia dell'incriminazione fra venerdì e martedì: "Se vogliono continua a giocare, ce la consegneranno alle 15.01 di martedì", ha aggiunto l’avvocato, riferendosi al fatto che Trump deve essere in tribunale alle 15.00. Sono sette i capi d’accusa mossi contro Trump, fra cui la violazione dell'Espionage Act per aver trattenuto volontariamente documenti legati alla difesa nazionale e non averli consegnati ai responsabili, la cospirazione, l'ostacolo alla giustizia e dichiarazioni false. Tuttavia, secondo la Cnn, l’ex presidente degli Stati Uniti non avrebbe cambiato i suoi programmi legati alla campagna elettorale e avrebbe confermato i due comizi previsti per sabato. L'indagine sulle carte segrete è iniziata nel 2021, quando gli Archivi nazionali hanno notato che il tycoon non aveva consegnato tutti i documenti prima di lasciare la Casa Bianca, ed è sfociata nella perquisizione dell'Fbi a Mar-a-Lago lo scorso anno.

Trump: "Sono innocente, vogliono distruggere la mia reputazione" "Sono stato incriminato", ha scritto su Truth Donald Trump, che con questa incriminazione diventa il primo ex presidente nella storia americana ad affrontare accuse a livello federale. Accuse federali che disegnano per gli Stati Uniti - scrive il New York Times - una situazione senza precedenti dato che Trump "non solo è un ex presidente ma è anche il front runner alla nomination repubblicana alle elezioni 2024 che potrebbe trovarsi ad affrontare Joe Biden, la cui amministrazione sta ora cercando di incriminarlo". Il tycoon non ha dissimulato la rabbia: "Oggi è un giorno buio per l'America", ha scritto, dicendosi "innocente". Poi ha pubblicato un video di 4 minuti in cui parla ai suoi sostenitori: "Vanno contro un presidente popolare" con la "bufala degli scatoloni. Questa è un'interferenza nelle elezioni a livello più alto. Vogliono distruggere la mia reputazione perché vogliono vincere le elezioni". leggi anche Usa, audio di Trump in cui si parla dei documenti segreti trattenuti

Le reazioni Per il momento la Casa Bianca di Joe Biden non ha rilasciato commenti, così come gran parte partito repubblicano. Fra i primi a parlare lo speaker della Camera americana, il repubblicano Kevin McCarthy, che ha definito l’incriminazione una "grave ingiustizia" e ha aggiunto che "è inconcepibile per un presidente incriminare un candidato che lo sfida. Joe Biden ha tenuto documenti classificati per decenni". Mentre Asa Hutchinson, ex governatore dell'Arkansas e candidato repubblicano alle elezioni Usa del 2024, ha detto che Trump dovrebbe stoppare la sua campagna elettorale: "Le azioni di Trump, dalla totale mancanza di rispetto della Costituzione alla totale mancanza di rispetto per la legge, non dovrebbe definire il nostro Paese o il partito repubblicano". leggi anche Trump, 2 dipendenti avrebbero spostato documenti segreti a Mar-a-Lago

Chi è Jack Smith, il procuratore speciale che accusa Trump Il procuratore speciale che accusa Trump è Jack Smith, nominato nel 2018 procuratore capo della Corte penale internazionale dell'Aja, dove si è occupato dei crimini di guerra in Kosovo, e poi scelto dal ministro della Giustizia americano Merrick Garland per occuparsi delle indagini sul tycoon. Laureato a Harvard, politicamente indipendente, Smith è un veterano del dipartimento di Giustizia, dove ha guidato la sezione Integrità pubblica e lavorato come procuratore statale e federale a New York e in Tennessee. In passato ha seguito casi di alto profilo, mettendo sotto accusa, tra gli altri, l'allora governatore della Virginia, Bob McDonnell, e il deputato Rick Renzi, entrambi repubblicani. approfondimento Trump a processo per il caso Stormy Daniels, udienza a marzo 2024