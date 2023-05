Trump a processo per il caso Stormy Daniels, udienza a marzo 2024

Il giudice del tribunale di New York, Juan Merchan, ha fissato al 25 marzo 2024 la prima udienza del processo nei confronti di Donald Trump, accusato di aver falsificato documenti finanziari per nascondere il pagamento in nero di una pornostar, Stormy Daniels affinchè non rivelasse di aver avuto una breve relazione con lui nel 2016. Trump sarà costretto a presentarsi in tribunale nel pieno della sua campagna per le presidenziali del 2024.