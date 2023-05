Usa 2024, DeSantis verso la candidatura: atteso l'annuncio su Twitter

Chi è Ron DeSantis

Il governatore della Florid è stato a lungo un seguace di Trump, che l'ex presidente ha spesso pubblicamente elogiato e trattato come un suo pupillo, per poi attaccarlo quando è stato chiaro che sarebbe diventato un pericoloso rivale politico. In questo percorso, le posizioni di DeSantis sono rimaste le stesse, di estrema destra, specie su temi come le migrazioni, i diritti LGBTQ e l'aborto. Cristiano sostenitore della lobby fondamentalista protestante Family Research Council Action PAC, ha firmato una legge che vieta gli aborti a sei settimane, ovvero prima che la maggior parte delle donne si renda conto di essere incinta. E ha rimosso un procuratore eletto che aveva promesso di non incriminare chi violi le nuove restrizioni sull'aborto o i medici che forniscano cure ormonali per la transizione di sesso. Tuttavia per DeSantis il diritto alla vita si ferma quando si parla di armi da fuoco, della cui libera diffusione è un convinto sostenitore. Diverse le polemiche sulle modalità della candidatura: “Questo è uno dei lanci di campagna più insoliti della storia moderna. L'unica cosa meno riconoscibile del lancio di una campagna di nicchia su Twitter è l'after party di DeSantis al super elitario resort Four Seasons di Miami”, ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce del super PAC di Trump. Lo stesso Trump spesso liquida il suo ex delfino e ora rivale definendolo Ron "DeSanctimonious": in sostanza, “Ron l'Ipocrita”.