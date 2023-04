Usa 2024, Biden si ricandida: "Nostra battaglia è per spirito America"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Joe Biden correrà alle presidenziali Usa del 2024 per un secondo mandato. Il presidente americano lo ha annunciato in un video in cui scandisce il suo messaggio mentre scorrono le immagini dell'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e delle proteste presso la Corte Suprema a difesa del diritto di aborto. "Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell'America. Lo è ancora", dice. "La domanda che ci troviamo ad affrontare - aggiunge - è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione". A stretto giro la replica dei Repubblicani contro la ricandidatura: Biden è "sconnesso dalla realtà".