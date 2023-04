Joe Biden e la first lady pubblicano la dichiarazione dei redditi

Spettacolo

Nell'elenco delle cento personalità che si sono distinte nel campo delle arti, della politica, dello sport, dell'attivismo e dei diritti, c'è parità tra uomini e donne, quest'anno rappresentati in egual misura. Tra i nominati, anche la First Lady ucraina Olena Zelenska e Bella Hadid a cura di Vittoria Romagnuolo

La prestigiosa rivista Time Magazine ha stilato e diffuso l'annuale elenco delle personalità più rilevanti di questa stagione. Tra i personaggi più in vista del 2023, c'è anche Jennifer Coolidge, attrice che ha conosciuto una rinnovata popolarità grazie ai suoi ruoli negli show The White Lotus e The Watcher , e che è stata nominata nella categoria Icons. Nella motivazione, la collega Mia Farrow l'ha definita “un tesoro nazionale”

Olena Zelenska, First Lady ucraina, è tra le persone più influenti del 2023 nella categoria Leaders. Nella motivazione, che è stata redatta dalla First Lady statunitense Jill Biden, la moglie di Volodymir Zelensky è stata lodata per il suo coraggio di donna e madre assolutamente inconsapevole di dover assumere il ruolo di cuore di una nazione in guerra. Una guerriera del popolo, per la moglie di Joe Biden