Elezioni Usa 2024, Joe Biden: “Il mio piano è di ricandidarmi”

Il presidente Usa, parlando con i giornalisti a Dublino, ha spiegato che annuncerà la sua decisione definitiva sulle elezioni "relativamente presto". L'ex segretario di Stato americano ha invece dichiarato che non correrà. Deciso a ricandidarsi Donald Trump. Alla convention della Nra a Indianapolis ha detto: "Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi. Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati"

“Il mio piano è di ricandidarmi” alle presidenziali del 2024. A dirlo è stato il presidente americano Joe Biden, in visita a Dublino. Il capo della Casa Bianca, parlando con i giornalisti, ha aggiunto che annuncerà la sua decisione definitiva sulle elezioni, quindi se ricandidarsi o meno per un secondo mandato, "relativamente presto". La missione in Irlanda e in Irlanda del Nord “ha rafforzato il mio ottimismo su ciò che si può fare”, ha spiegato.

Mike Pompeo non correrà per Usa 2024 Se Biden non ha ancora preso una decisione definitiva sulle elezioni, ma sembra orientato a ricandidarsi, chi si è tirato fuori dalla corsa alla Casa Bianca è Mike Pompeo: l'ex segretario di Stato americano ha dichiarato che non correrà alle presidenziali del 2024 e, così, ha messo fine alle speculazioni secondo le quali avrebbe sfidato il suo ex capo Donald Trump. In un'intervista a Fox News, Pompeo ha chiarito di essere arrivato alla conclusione che "questo non è il mio momento".

Trump: “Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati” A proposito di Trump, l’ex presidente nonostante i guai giudiziari è deciso a ricandidarsi per il 2024. Nelle scorse ore ha parlato alla convention della Nra, la lobby delle armi Usa, a Indianapolis. "Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi. Sono anni che combatto contro i poteri corrotti e le forze comuniste che vogliono distruggere l'America, interferire nelle elezioni attraverso il dipartimento di giustizia e portarci via le armi", ha attaccato. “Una volta tornato alla Casa Bianca ripristinerò il secondo emendamento e il diritto all'autodifesa", ha detto ancora. E ha assicurato che da presidente "abolirà tutte le restrizioni sulle armi imposte da Biden". Poi ha spiegato che quando sarà alla Casa Bianca finanzierà armi e corsi di addestramento per tutti i docenti: "Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati. Così il problema della stragi nelle scuole finirà". Poco prima, sullo stesso palco è salito l'ex vice presidente americano Mike Pence, anche lui in lizza per correre alle presidenziali. "A Joe Biden e agli altri estremisti del controllo delle armi dico: abbandonate i vostri sogni irrealizzabili, questa è una società libera. I divieti sulle armi mettono in pericolo le nostre vite e ogni volta che succede una tragedia vengono calpestati diritti del popolo americano", ha detto.