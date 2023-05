Trump, 2 dipendenti avrebbero spostato documenti segreti a Mar-a-Lago

Mondo

Che fine ha fatto Melania? Sparita dalla scena dopo l'arresto di Trump

L'ex first lady non era sull'aereo che ha portato il marito dalla Florida a New York per comparire in tribunale dopo l'arresto. Per i bene informati i due condurrebbero da tempo vite separate e lei, dopo il caso Stormy Daniels, potrebbe essere pronta a chiedere il divorzio

Melania Trump, la grande assente. Nel discorso nel salone di Mar a Lago subito dopo il suo rientro dalla giornata difficilissima a New York Donald Trump ha detto di avere "una grande famiglia che sta facendo un lavoro fantastico", ringraziando uno per uno tutti i suoi familiari con l'eccezione della moglie Melania, praticamente sparita dalla scena dello show politico-giudiziario del primo arresto di un ex presidente americano

L'ex first lady non era presente nel salone di Mar a Lago, come non si era mostrata al fianco del marito al suo arrivo a New York lunedì sera o all'uscita dalla Trump Tower ieri per andare al tribunale di Manhattan a consegnarsi alle autorità. Alcuni media hanno riportato che sarebbe arrivata alla Trump Tower solo dopo che l'ha lasciata il marito, rilanciando così le voci di crisi coniugale iniziate a circolare da quando è tornata di nuovo alla ribalta la vicenda Stormy Daniels