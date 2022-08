Perquisizioni a Trump, l'Fbi “Ha sottratto documenti classificati"

La vicenda

approfondimento

Trump indagato per spionaggio, il tycoon: “Tutto declassificato”

A inizio settimana gli agenti dell'Fbi si erano presentati a sorpresa nel resort di Trump in Florida e avevano messo in atto una vera e propria perquisizione. A darne notizia era stato lo stesso tycoon, che poi aveva attaccato Joe Biden accusandolo di essere al corrente del blitz e di volerlo screditare senza alcun fondamento. Il presidente Usa aveva quindi negato dicendo di non sapere nulla. Durante l’ispezione, pare che gli agenti del Bureau abbiano anche portato via diverse scatole di carte e tre documenti di viaggio scaduti, poi restituiti su richiesta dello stesso Trump.