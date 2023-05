2/10 ©Ansa

L'equipaggio sarà impegnato in attività ad ampio raggio per la durata di cinque mesi. Il lancio è stato un "completo successo" e gli "astronauti sono in buone condizioni", ha affermato Zou Lipeng, direttore del Jiuquan Satellite Launch Center, nel Gansu

Verso la Luna, a Colonia nel Centro Europeo di Addestramento per Astronauti