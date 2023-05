Verso la Luna, a Colonia con gli astronauti europei che si addestrano

Il viaggio verso la Luna inizia a bordo di un volo per Colonia, in Germania. Destinazione: il Centro Europeo di Addestramento per Astronauti dell’Agenzia spaziale europea, dove la nuova classe di astronauti selezionata dall’ESA alla fine dello scorso anno ha iniziato la sua preparazione. Obiettivo: diventare entro maggio del 2024 abili e arruolabili per future missioni a bordo della Stazione spaziale internazionale, ma con la testa e il cuore già rivolti molto più lontano. L’hotel di Colonia dove alloggiano i giornalisti è a due passi dalla sede dell’ESA, vicino all’Aeroporto della città, e sembra già un avamposto spaziale. Accanto alla sala delle colazioni, le foto degli astronauti che hanno dormito qui, lasciando una dedica da appendere, ricoprono un’intera parete. I più sono americani, tra gli europei spicca il colonnello Luca Parmitano, classe 1976, astronauta siciliano con due missioni in orbita nel curriculum, primo italiano a compiere un’attività extraveicolare e primo Comandante italiano della Stazione spaziale.

Scuola per esploratori spaziali

Cosa passa nella testa di un astronauta che si addestra per volare nello spazio? Per capirlo abbiamo incontrato i nuovi astronauti, che all’inizio di aprile hanno cominciato a frequentare questa scuola per esploratori spaziali immersa nel verde della periferia di Colonia. Davanti all’ingresso c’è il parcheggio per le auto che presto verrà smantellato per far posto al nuovo “Building lunare”. “Come corpo astronautico europeo parteciperemo innanzitutto al progetto Gateway, la stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna e che dovrebbe diventare operativa entro il 2025” ci spiega Frank De Winne, ex astronauta e oggi Responsabile del Centro. “Questa nuova struttura che ci apprestiamo a costruire ci consentirà di testare la scienza e la tecnologia necessarie ad affrontare queste missioni”.

"Esplorare la luna"

“La Luna per me è innanzitutto Poesia, un corpo celeste che osserviamo da quando esistiamo sulla Terra come genere umano” parola di Sophie Adenot, ingegnere e pilota di elicotteri, una francese piena di grinta ma con lo sguardo da bambina che ha appena esaudito il suo sogno. “Esplorare la Luna ci consentirà di studiare la nostra Storia e capire da dove veniamo” spiega Rosemary Coogan, astrofisica irlandese, anche lei selezionata a fine dello scorso novembre, una passione per lo spazio sin da piccola. “Non sappiamo quale sarà la scoperta che farà la storia dell’esplorazione lunare, ma di certo sarà qualcosa che cambierà la vita di tutti sulla Terra” conclude Pablo Alvarez Fernàndez, ingegnere spagnolo dall’entusiasmo contagioso, che una volta costruiva razzi e ora, i razzi, deve imparare a guidarli.