Spagna, la destra stravince nelle elezioni locali

Duro colpo in Spagna per i socialisti del premier Pedro Sánchez e i loro alleati. La destra, con il Partito Popolare (Pp) e Vox, ha ottenuto importanti vittorie alle elezioni amministrative tenutesi in alcune delle principali città. Pp e Vox hanno ottenuto la maggioranza a Madrid, da sempre feudo conservatore, ma anche a Valencia e Siviglia che nell’ultima legislatura erano controllate da formazioni progressiste. A Barcellona invece il candidato degli indipendentisti di Junts per Catalunya, Xavier Trias, ha sconfitto la sindaca uscente di sinistra Ada Colau.

Pp e Vox strappano alla sinistra almeno 3 regioni Secondo gli scrutini ufficiali, iniziati nella tarda notte di domenica, le forze di destra hanno vinto in almeno 3 delle 12 comunità autonome in cui si è votato: nella Comunità Valenciana, in Aragona e nelle Baleari, tutti territori con governatori uscenti socialisti. Stesso scenario che si delinea in Estremadura, dove però i socialisti rimangono primo partito e gli scrutini non sono ancora terminati. Centrosinistra sconfitto anche a La Rioja, dove i popolari governeranno con maggioranza assoluta. Nella Cantabria, invece, il Pp potrebbe amministrare con l’aiuto di Vox. I socialisti di Sánchez mantengono il controllo del governo regionale nelle Asturie e potrebbe riuscirci, in caso di determinate combinazioni post-elettorali, alle Canarie e in Navarra. leggi anche Spagna, la figlia di re Felipe ed erede al trono entrerà nell’esercito

Maggioranza assoluta a Madrid per il popolare Almeida A Madrid il sindaco uscente José Luis Martínez Almeida (Pp) ha conquistato la maggioranza assoluta nel Consiglio comunale (29 consiglieri), cosa che gli consentirà di procedere con un secondo mandato senza doversi accordare con Vox. Sconfitta netta per i partiti del centrosinistra: Más Madrid si ferma a 12 consiglieri, il Partito Socialista a 11 e Unidas Podemos non supera la soglia di sbarramento del 5%. leggi anche Spagna, proposta ministra Welfare: supermercati con prezzi calmierati

Lo scenario politico All’appuntamento elettorale spagnolo i socialisti di Sánchez e i suoi alleati hanno fronteggiato il giudizio degli elettori in merito alle risposte date negli ultimi quattro anni, dalla pandemia alla crisi inflazionistica legata alla guerra in Ucraina. Dall'altro lato, per gli avversari tradizionali del Pp e gli ultraconservatori di Vox la tornata ha rappresentato una grande opportunità per testare l'effettiva volontà degli spagnoli di propiziare il "cambiamento di ciclo politico" di cui si dicono promotori. Anche visto che, da diverso tempo a questa parte, nessuna delle due formazioni chiude la porta all'eventualità di dar vita a un'asse post-elettorale come quello già sperimentato in alcuni territori, ad esempio nella regione della Castiglia e León. leggi anche Migranti, Meloni vede Sanchez: "Ci aspettiamo cambio di passo da Ue"