Spagna, proposta ministra Welfare: supermercati con prezzi calmierati

In Spagna la ministra del Welfare Ione Belarra ha proposto l’apertura di una catena di supermercati pubblici con prezzi calmierati per contrastare l’inflazione che interessa in particolare i generi alimentari. La proposta probabilmente è la summa di due fattori non trascurabili: Belarra è esponente di Podemos, il partito populista alleato di governo dei socialisti di Pedro Sanchez e in Spagna ci saranno il 28 maggio le elezioni amministrative e in autunno quelle politiche. Siccome i sondaggi danno Podemos in difficoltà questa proposta potrebbe mirare a recuperare il favore degli elettori.